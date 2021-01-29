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ملك الأردن يقترب من الستين... ما أهم محطات حياته

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دبي - محمود عبدالرازق - ويحتفل الأردن، غدا السبت 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاده الـ59، ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية تقريرا رصدت فيه أبرز محطات العاهل الأردني.

وجاءت أبرز تلك المحطات على النحو الآتي:

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

- تسلم الحكم في 7 فبراير/شباط 1999.

- تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في العاصمة عمان.

- انتقل بعدها إلى مدرسة "سانت لويس إدموند" في مدينة ساري الإنجليزية، ثم مدرسة "إيغلبروك" وأكاديمية "ديرفيلد" الأمريكية.

- عام 1980، التحق بأكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981.

- التحق بعدها عام 1982 في جامعة أكسفورد للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.

- عام 1985، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي الأمريكية.

- حصل على درجة الماجيستير في السياسة الدولية في جامعة جوروج تاون الأمريكية عام 1989.

- حصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 2001.

- حصل على دكتوراه من معهد العلاقات الدولية في موسكو، عام 2005.

- حصل على الدكتوراه في الآداب الإنسانية مُنحت للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن وتعزيز الحوار بين الأديان، من جامعة جورج تاون، عام 2005.

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

- حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، من جامعة شولالونغكورن في تايلاند، عام 2005.

- حصل على الدكتوراه في القانون المدني، من جامعة أوكسفورد، 2008.

- حصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانية لجهود الدفاع عن المقدسات المقدسية، من جامعة القدس، عام 2011.

- عين قائدا لسرية في كتيبة الدبابات الملكية الأردنية عام 1992.

- عين برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع عام 1993.

- عين قائدا للقوات الملكية الأردنية عام 1994، برتبة عميد.

- تم ترقية الملك عبد الله الثاني برتبة لواء عام 1998.

- عين وليا للعهد عام 1999.

- تزوج بالملكة رانيا في 10 يناير/كانون الثاني 1993.

© AP Photo / Yousef Allan

- اختير الشخصية المسلمة الأكثر تأثيرا العالم عام 2016.

- عدل الدستور الأردني عام 2013، وأدخل التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية.

- في 2012، كان العاهل الأردني، أول زعيم دولة يزور الضفة الغربية، بعد أن رفع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السلطة الفلسطينية، إلى دولة مراقب غير عضو.

- ألف ملك الأردن عدد من الكتب، أبرزها: "فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في وقت الخطر"، و"الأوراق النقاشية السبعة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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