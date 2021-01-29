شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عام تونس: لا أثر لمواد سامة أومتفجرة فى الظرف المشبوه للرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب العام التونسى، اليوم الجمعة، إن الظرف المشبوه الذى وصل الرئاسة التونسية هذا الأسبوع لا أثر فيه لمادة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.

وقالت الرئاسة إن مدير مكتب الرئيس أصيب بصداع وفقدان مؤقت للبصر بعد أن فتح المظروف يوم الاثنين، وأشارت تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعى يوم الأربعاء إلى أن الرئيس قيس سعيد تلقى رسالة ربما تحتوى على سم.

لكن النائب العام أكد فى بيان اليوم الجمعة، أن الفحوص التى أجراها فريق فنى على الظرف المشبوه أثبتت خلوه من أى مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.