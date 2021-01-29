الكويت: التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا ـ أوكسفورد"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله البدر: إن "ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم"، وفقا لما نقلته وكالة "كونا" الكويتية.

وذكر البدر أن "الوزارة الكويتية نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم".

ولفت إلى أنه "من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام".

وأوضح البدر كذلك، أن "هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، كما أن مصنع "سيروم" للأمصال، وهو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون".

كما أكد أن "هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته".

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وأفاد البدر بأن "اللجنة قامت بالتحقق من تقارير الجودة والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح، حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع، وعملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية.

وبيّن البدر أن"الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن استمرارها بمتابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين".