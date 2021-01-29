اخبار الخليج

المغرب يسجل 851 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 851 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 851 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 469 ألفا و990 حالة.


وذكرت الوزارة -في بيان- أن مجموع التحاليل التى جرت بلغ 447 ألفا و866 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و246 حالة، كما تم تسجيل 790 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 447 ألفا و866 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا