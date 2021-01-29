شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 851 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 851 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 469 ألفا و990 حالة.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن مجموع التحاليل التى جرت بلغ 447 ألفا و866 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و246 حالة، كما تم تسجيل 790 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 447 ألفا و866 حالة.