مصر... الدخلية تعلن ضبط مرتكب واقعة حريق التوفيقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أسفر عن احتراق 14 "كشكا"، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

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وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة، من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات- تحت الإنشاء- الكائنة بدائرة القسم، فتحصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.