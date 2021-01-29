قلب تونس: لن نسحب الثقة من رئيس الجمهورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الخليفي على حسابه بموقع فيسبوك: "لا صحّة لما يتم ترويجه من أخبار كاذبة عبر بعض الصفحات المأجورة حول نيّة الكتلة تقديم لائحة سحب ثقة من رئيس الجمهورية".

وأضاف الخليفي: "نحن مع الاستقرار ومع تغليب لغة الحوار والعقلانية والنقاش البناء بعيدا عن التجاذبات السياسوية، العقيمة".

واستطرد قائلا: "في المقابل نطالب كل الأطراف بتحكيم العقل وعدم الانسياق في ما من شأنه أن يعطل مؤسسات الدولة والتحلي بروح المسؤولية واحترام الدستور".

وقبل أيام علق الصادق جبنون المتحدث باسم حزب قلب تونس على الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب رفض الرئيس التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه مؤخرا رئيس الحكومة.

وانتقد جبنون في تصريحات لـ "سبوتنيك" موقف رئيس الجمهورية قائلا: "خطاب رئيس الحكومة كان واقعيا أمام ما سمعناه من أفكار إقصائية، جاءت في مداخلة رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن القومي".

وأضاف قائلا: "رئيس الحكومة وحده يتصرف في التشكيل الحكومي وعزلهم، نظرا لأن النظام التونسي هو شبه برلماني".

وكان قيس سعيد قد اعتبر أن التعديل لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد.