"سرقتونا فجرتونا وجوعتونا"... ممثلة لبنانية تغرد مهاجمة الطبقة السياسية في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الممثلة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، "سرقتونا فجرتونا وجوعتونا. ما المطلوب؟".

هذا وشاركت ندى أبو فرحات في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام ومسرحيات منها مسلسل البوسطة و نضال و لعبة الموت و روبي.

وكانت طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، قد شهدت ليل أمس أعمال عنف خطيرة، وذلك ضمن أحدث موجة احتجاجات شعبية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمد عدد من المتظاهرين إلى إحراق مبنى بلدية المدينة، وحاولوا اقتحام عدد من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك السراي الحكومي، وتلك الخاصة ببعض الشخصيات الطرابلسية النافذة.