شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح أوكسفورد ووصول أول شحنة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة إصدار ترخیص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفیروس كورونا الذى یتم تصنیعه فى مصنع (سیروم) للأمصال فى الھند بترخیص من شركة (أسترازینیكا) العالمیة، بحسب وكالة الانباء الكويتية.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر فى تصریح صحفى الیوم الجمعة ان ذلك یأتي بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم .

وذكر البدر أن الوزارة نجحت فى الحصول على دفعة أولیة من لقاح "أكسفورد" لحرصھا على عدم التأخر فى برنامج التطعیم لافتا الى انه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أیام.

واوضح أن ھذا اللقاح حصل على اعتماد من ھیئة الدواء الأوروبیة والوكالة البریطانیة لتنظیم الأدویة والمنتجات الصحیة كما أن مصنع (سیروم) للأمصال ھو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمیة لتصنیع اللقاحات وأیضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد أن ھذا القرار جاء بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمیة حیث أجرت اللجنة تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامته .

وافاد ان اللجنة قامت بالتحقق من تقاریر الجودة والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید فى المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة فى جمیع مراحل التصنیع.

وبین أن عملیة المراجعة شملت أیضا جمیع الجوانب الفنیة والعلمیة مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة ومأمونیة اللقاح بعد استخدامھ فضلا عن استمرارھا بمتابعة المعلومات والبیانات حول سلامة وفعالیة وجودة اللقاح محلیا وعالمیا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنین والمقیمین.