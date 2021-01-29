شكرا لقرائتكم خبر عن "المفوضية العراقية" : توجيه 71 دعوة دولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العراقية للانتخابات، عن توجيه 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية، مشيرة الى أن دعوات المراقبة تضمنت 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية ، وحسبما ذكرت قناة العربية ، أن المفوضية العراقية للانتخابات، أكدت أن هناك رغبة دولية وعربية بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فى تصريحات سابقة ، أن حكومته ماضية في دعم مفوضية الانتخابات بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - أن "الكاظمي استقبل، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وجرت مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من يونيو 2021".

واستمع الكاظمي إلى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين.

وفى وقت سابق تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، بمواصلة العمل مع العراق لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه في ظل جائحة كورونا.. كما تعهد، في أول اتصال هاتفي بنظيره العراقي فؤاد حسين بمساعدة بغداد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق بما فيه مصلحة البلدين.