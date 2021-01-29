شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة التونسية: الظرف الذى أرسل للرئاسة خال من المواد السامة أو الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن النيابة العامة قالت أن الظرف الذى أرسل للرئاسة التونسية خال من المواد السامة أو الخطيرة.

كشفت الرئاسة التونسية، مساء أمس الخميس، تفاصيل إرسال على طرد مجهول إلى الرئيس قيس سعيد، مؤكدة تدهور الحالة الصحية لمديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسية والشعور بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس قيس سعيد يوم أمس الأربعاء، ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.

وأشارت الرئاسة التونسية فى بيان لها أمس إلى أن البريد المرسل لرئيس الجمهورية قيس سعيد وصل قصر الرئاسة فى تمام الخامسة مساء أمس الأربعاء، موضحة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الجمهورية التونسية كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التى تعرضت لها مديرة الديوان ولكن بدرجة أقل.