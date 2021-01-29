اللقاح الروسي يصل إلى الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - ووصلت الطائرة العسكرية المحملة بأولى جرعات لقاح "سبوتنيك V" إلى مطار بوفاريك، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، أمس الخميس، مسألة مكافحة فيروس " كورونا " المستجد وتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "ناقش وزيرا الخارجية القضايا الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بتطوير التعاون الثنائي المتعدد الأوجه. وتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك إمداد الجزائر بلقاح سبوتنيك V الروسي".

وفي 10 كانون الثاني / يناير الجاري، أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال الشهر الجاري.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، قال في 31 كانون الأول / ديسمبر، إن سلطات بلاده وقعت "صفقة بالتراضي مع مخبر روسي" لاقتناء أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا.

من جهته رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بقرار وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس 2020.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفاعلية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة لمدة عامين ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.