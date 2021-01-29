إيطاليا تلغي صفقة لبيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب دي مايو، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "أعلن اليوم أن الحكومة ألغت التصاريح السارية لتصدير صواريخ وقنابل طائرات إلى السعودية والإمارات".

وأضاف قائلا: "عمل حكومتنا مستوحى من القيم والمبادئ الأساسية. نحن نقوم بذلك حتى في هذه الساعات، ونعمل بجدية والتزام".

ووصف دي مايو قرار الحكومة بأنه "عمل اعتبرناه واجبا، ورسالة سلام واضحة من بلادنا".

وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي أوقفت تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وتمت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي لتيار يسار الوسط.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن قد أوقفت مؤقتا بعض مبيعات السلاح قيد التفاوض والتي يمكن أن تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.