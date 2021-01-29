كندا تمنح الجنسية للمدون السعودي رائف بدوي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الجمعة، فقد أعطى رئيس بلدية مونتريال في كندا رائف بدوي صفة "مواطن شرف" كندي.

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جاء ذلك عقب موافقة البرلمان الكندي بالإجماع، يوم الأربعاء الماضي، على مذكرة تطالب الحكومة بمنح بدوي الجنسية الكندية.

وشملت المذكرة التي وافق عليها مجلس العموم، التماسا إلى وزير الهجرة لمنح بدوي الجنسية الكندية، استنادا إلى القانون.

وعزا الطلب سبب السعي لمنحه الجنسية إلى " معالجة حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود".

وتعيش زوجة رائف بدوي البالغ من العمر 36 عاما، مع أبنائها الثلاثة في كندا منذ 2012، وهو العام الذي حبس فيه زوجها على خلفية تعليقات نشرها على مدوّنته الإلكترونية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أصدرت محكمة سعودية حكما على بدوي، الذي نشر تعليقات تهاجم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالسجن 10 أعوام.

كما حكمت عليه بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، تلقى منها دفعة في كانون الثاني/ يناير عام 2015.

ولكن السلطات السعودية ألغت هذه العقوبة في وقت لاحق، إثر ردود فعل دولية على تنفيذ جزء منها.