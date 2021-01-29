قرار سعودي جديد بشأن "تعليق السفر" وفتح الحدود البرية والجوية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن وزارة الداخلية عدلت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الموعد تم تعديله ليكون اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار المقبل، بدلا من 31 مارس/آذار المقبل.

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ونقلت الصحيفة السعودية عن مصدر مسؤول في الداخلية قوله إنه بناء على ما أوضحه وزير الصحة فالشركات المصنعة للقاح "كوفيد 19"، تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحدد لها.

وتابع بقوله "نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر، في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

واستمر بقوله "عدلت وزارة الداخلية موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع".