رسالة من أسرة عبلة الكحلاوي إلى انتصار السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وعبرت أسرة عبلة الكحلاوي "عن شكرها بود وتقدير شديدين إلى انتصار السيسي على كلماتها الراقية، بحق الكحلاوي في نعيها لها"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وكانت انتصار السيسي وصفت الدكتورة عبلة الكحلاوي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بـ"نموذج مشرف عظيم للمرأة المصرية".

وكتبت قرينة الرئيس المصري في نعيها لعبلة الكحلاوي: "ودعت مصر نموذجا مشرفا وعظيما للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة، رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

كما وجهت أسرة عبلة الكحلاوي الشكر إلى كل من "شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومحمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وجامعتي الأزهر والقاهرة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف وسفارات الدول والمنظمات الاسلامية وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة كل باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان".

وأعربت أسرة الكحلاوي كذلك عن شكر محبيها في كل مكان "لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، وأكدوا أنهم "يدا بيد سيكملوا ما بدأته الراحلة في الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسي ثابت الأركان الذى أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله لله".

وتوفيت عبلة الكحلاوي، مساء الأحد الماضي، عن عمر 72 عاما، بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية ناتجة عن إصابتها بمرض (كوفيد-19).

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عملت أستاذة للفقه الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وقدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وللدكتورة عبلة الكحلاوي العديد من المساهمات الإنسانية، حيث أسست جمعية خيرية في منطقة المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى ألزهايمر تحت اسم جمعية "الباقيات الصالحات"، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات.