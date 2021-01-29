شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي: سنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح في جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أمريكية وأوروبية ومع "العربية" أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".