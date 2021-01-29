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ماكرون: السعودية ينبغي أن تكون جزءا من أي مفاوضات على اتفاق مع إيران

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الإتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية".

 

وأكد في جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أمريكية وأوروبية ومع "العربية"، ماكرون أنه "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

 

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الإتفاق النووي القوى الإقليمية".

 

وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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