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الصحة العراقية تسجل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 945 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 618 ألفا و147 إصابة.


وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 589 ألفا و540 حالة، وبنسبة شفاء 95.4%، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بإجمالي 13 ألفا و36 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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