شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى إبراهيم بهزاد يعلن إصابته بفيروس كورونا.. ويعلق: لا تنسونى بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، إصابته بفيروس كورونا بعد تلقيه لقاح كورونا بأسبوع واحد فقط، موضحا أن الجسم يحتاج إلى فترة معنية حتى يتم تكوين الأجسام المضادة والحصول على المناعة الكافية وهو ما لم يحدث معه، حيث لم يحصل جسمه على المدة الكافية لتكوين المناعة لمواجهة الفيروس.



ابراهيم بهزاد يكشف اصابته

وغرد المدون إبراهيم بهزاد، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "قدّر الله وما شاء فعل.. الجسم يحتاج الى فترة معينة بعد اللقاح لتكوين الاجسام المضادة وتوفير المناعة المرجوة.. وشاء الله أن أُصاب بالفيروس بعد أسبوع بالضبط من أخذ اللقاح وقبل اتمام المدة الكافية لتكوين المناعة المطلوبة للجسم، وبإذن الله تكون الاعراض بسيطة و تمر على خير".



ابراهيم بهزاد يحذر من كورونا

وأوضح المدون إبراهيم بهزاد، أن الغرض من اعلان إصابته ثلاث أمور، هي: عدم نسيانه من الدعاء بالشفاء، عدم الاستهانة بالفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ودعوة للجميع بالإسراع في التطعيم وأخذ اللقاح.

ويشار إلى أن المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، دائم الحرص على إظهار حبه الشديد لمصر باستمرار من خلال المواظبة على تصوير جولاته من المزارات السياحية والترويج للسياحة المصرية، كما يدعم باستمرار قيادة دولة الامارات وما تقوم به من اجراءات تضعها في مصاف الدول المتقدمة.



يعبر عن حبه لمصر

ابراهيم بهزاد يعد من أشهر المدونين تفعيلا للهاشتاجات الداعمة لمصر، وآخر ما نشره عن حبه لمصر كان منذ يوميا، على حسابه بموقع "تويتر"، وقال: "مصر المحروسة مية مليون بوسة.. مية مليون وردة على صحابي وحبايبي هناك، على بحري و قبلي لو رايح قبلي، بأمانة توصل سلامي للكل معاك.. سلم ع البلد اللي بتيجي دايماً ع البال".