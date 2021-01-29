شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى إلى سويسرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان، بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سويسرا غدا السبت تمهيدا للبدء فى عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة والتي تتألف من أعضاء مجلس الرئاسة (3 أعضاء) ورئيس الوزراء، وذلك في في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021 بدعم من الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز.