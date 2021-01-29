شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المتفجرات فى العراق تنفى ماتردد عن وجود سيارة مفخخة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء عن وجود سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد، وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أنه لا صحة للأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيارة مفخخة في منطقة الاعظمية".