شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: عدد متلقى لقاح كورونا فى الإمارات تجاوز 3 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، أن عدد متلقي لقاح كورونا في الامارات تخطى الـ 3 مليون شخص، موجها الشكر إلى المنظومة الطبية في الامارات، وغرد قرقاش على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "عدد متلقى لقاح الكورونا في الامارات يتجاوز 3 مليون شخص، كل الشكر للمنظومة الطبية واللوجستية على هذه الحملة الاستثنائية".



انور قرقاش على تويتر

يأتى هذا فيما، أشاد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار السلطات الإماراتية، اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، وأكد الصندوق - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن تسجيل "سبوتنيك V" في الإمارات جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، بناء على نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية تتواصل الآن في الإمارات بمشاركة أكثر من ألف متطوع قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وبفضل الشراكة مع شركتي (Pure Health) و(Aurugulf Health Investment)، فيما تعمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية ("صحة") على توثيق البروتوكولات الطبية.

وأشار الصندوق الروسي إلى أن توفير إمدادات اللقاح إلى الإمارات سيتم بفضل شركائه في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى، وشدد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على أن الإمارات تعد من شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط، مضيفا أن الجانب الروسي يثمن التعاون مع الهيئات المنظمة في هذه الدولة ويرحب بإقرارها "سبوتنيك V".

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية بعد الجزائر وفلسطين وافقت على استخدام "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم)، كما تم تسجيل اللقاح في كل من الأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.