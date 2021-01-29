شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: الخرطوم تريد وضع علامات على الحدود الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس السيادة السودانى اليوم أنه لا نية للسودان بالاعتداء على إثيوبيا، مشيرا إلى أن السودان يريد وضع العلامات على حدوده الشرقية، بحسب شبكة العربية.

يذكرأن، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على مجمل الأوضاع بولاية كسلا (شرق السودان) خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية، فضلا عن موقف اللاجئين الإثيوبيين في الولاية، وذلك خلال لقائه مع والي كسلا المكلف الطيب محمد الشيخ، وقال الشيخ، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه اطلع رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية واحتواء التوترات الأهلية واستمرار اتفاقيات الصلح لإحداث الصلح الكامل بين كل مكونات الولاية.