لبنان... قوى الأمن الداخلي تحذر المواطنين من سماع دوي انفجارات

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / DALATI NOHRA
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.
وكان مقطع فيديو قد نشره الأمن اللبناني، أمس الخميس، قد أظهر قنابل مولوتوف ومفرقعات نارية تتساقط بكثافة على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "نحذر من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم".
وأضافت في تغريدة أخرى: "سقط أيضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر".