المسماري: طائرة مسيرة أجنبية انتهكت المجال الجوي الليبي يوم أمس

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الوطني الليبي: "رصدت وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00 صباحا يوم الخميس الماضي 28 كانون الثاني/ يناير".

وتابع البيان: "هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. إننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلنا آنفا التزامنا به".

وأضاف البيان: "عليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة".

وشدد البيان على أن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.