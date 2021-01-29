صندوق الثروة السيادية الروسي: غينيا ثاني دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك V"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تسجيل الإدارة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والأدوية في جمهورية غينيا، للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" وبذلك تصبح غينيا ثاني دولة أفريقية توافق على لقاح "سبوتنيك V".
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وتم تسجيل اللقاح كجزء من من إجراء عاجل ( تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ) استنادا إلى بيانات التجارب السريرية لـ "سبوتنيك V" في روسيا.
وتم تسجيل "سبوتنيك V" أيضًا في روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا والإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، خلال زيارته لموسكو، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي تم تسجيله في إيران.