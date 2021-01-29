مشروع إسرائيلي يضع "قناة السويس" في ورطة ومصر تبحث عن بدائل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ربيع خلال لقاء تليفزيوني أمس الخميس، أنه "حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس".

وأوضح أن "في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات".

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وتابع قائلا "تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%".

وأكد أن "أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، يسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا عليها".

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن "مصر دخلت في شراكة مع الصين في النقل البحري، في طريق الحرير، الذي يتكون من ثلاثة خطوط بري، وجوي، وبحري، لافتا إلى السفن المارة في طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس".

وتعمل إسرائيل على إنشاء مشروع عسقلان الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.