رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن "صراع أجندات خارجية" في احداث مدينة طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Dalati Nohra
واعتبر بري أن "المطلوب فورا أن يقلع الجميع عن استخدام وجع الناس، وجوعهم وألمهم وقلقهم وخوفهم على المصير في أي استثمار سياسي رخيص، لتحصيل مواقع وزارية أو إدارية على حساب مصير الوطن الذي للأسف تحاول بعض العقول الشيطانية وأصحاب المصالح المشبوهة في الداخل والخارج أن ترسم يائسة معالم مستقبله من بوابة الشمال الذي كان أبناؤه وسيبقون طليعة المدافعين عن وحدته وعن عروبته وسلمه الأهلي وعن صيغة التعايش الفريد فيه".
وكانت طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، قد شهدت ليل أمس أعمال عنف خطيرة، وذلك ضمن أحدث موجة احتجاجات شعبية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمد عدد من المتظاهرين إلى إحراق مبنى بلدية المدينة، وحاولوا اقتحام عدد من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك السراي الحكومي، وتلك الخاصة ببعض الشخصيات الطرابلسية النافذة.