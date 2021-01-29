الأردن: نحن في المرحلة الثالثة من التفشي المجتمعي لفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "عمون"، اليوم الجمعة، بأن الخرابشة قد شدد على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الوقائية والإقبال على تلقي لقاح كورونا، حتى تحافظ بلاده على نمط الانخفاض في الفترة المقبلة ولا تتعرض لأي نكسة في المرحلة المقبلة.

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وأكد على أن الـ 9 أسابيع الأخيرة شهدت انخفاضا مستمرا وتدريجيا بجميع المعدلات، موضحا أن الأردن شهد تحسناً في مستوى الانتقال المجتمعي لفيروس كورونا بين المواطنين، وأصبح في المرحلة الثالثة، حيث كان الأردن ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن المرحلة الرابعة في الانتشار المجتمعي، ولكن واعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي أصبح الأردن في المرحلة الثالثة من الانتشار المجتمعي، وهو تحسن وخطوة إلى الأمام.

ولفت إلى أن الانتشار المجتمعي كان مرحلة واحدة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، وفي أكتوبر قامت المنظمة بتقسيم الانتشار المجتمعي إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى هي الأقل والرابعة هي الأعلى، مشيرا إلى أن الأردن كان خلال الأشهر الأولى من الجائحة، وحتى بداية سبتمبر/أيلول في مرحلة التفشي الفردي ومرحلة التفشي من خلال البؤر.

وأوضح الدكتور سعد الخرابشة أن المؤشرات الوبائية من معدل إصابة لكل مئة ألف من السكان أسبوعيا، ومعدل الوفيات بسبب الفيروس لكل مئة ألف، ومعدل الدخول إلى المستشفيات ومعدل الفحوصات الإيجابية للفيروس شهدت تحسنا، وهو ما يعني الانتقال إلى المستوى الثالث من التفشي المجتمعي.