من هي المرأة التي ظهرت ضمن كلمة ولي العهد السعودي؟

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من الرياض: كان من ضمن حضور جلسة اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيدة وحيدة وهي شيهانة صالح العزاز.

والتي حضرت بصفتها الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي يتوقع أن يكون اكبر صندوق سيادي في العالم.

ابنة المصور الفوتوغرافي الراحل صالح العزاز، والذي قال عنها : "قلب الشيهانة بوصلتي".

في عام 2008 حصلت شيهانة على بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف من جامعة " درم " في المملكة المتحدة وتلقت مزيداً من التدريب العملي في دبي والكويت قبل ان تقبل عرضاً للعمل في مكتب محاماة في نيويورك. وهناك أخذت تقدم استشارات قانونية في مجالات مختلفة بينها الدفاع والطيران والاتصالات والرعاية الصحية والأوراق المالية.

تعد شيهانة من أوائل المحاميات السعوديات التي تجاز من مجلس ولاية نيويورك في القانون واستضافتها جامعة هارفرد في بوسطن لإلقاء المحاضرات. في عام 2012 قررت وزارة العدل السعودية تغيير الأنظمة المتعلقة بحق المرأة في ممارسة المحاماة لتفتح فرصاً عديدة امام السعوديات، ليس في مهنة القانون فحسب بل على مستوى القوى العاملة بصفة عامة.

هذه الخطوة شجعت شيهانة العزاز على العودة الى السعودية، حيث حصلت على رخصة ممارسة المحاماة وسرعان ما عُينت في شركة معروفة للمحاماة في الرياض. ومنذ ذلك الحين شقت العزاز طريقها حتى اصبحت مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

بعدما أصبحت العزاز أول امرأة في شركتها بالإضافة الى كونها من موجة المحاميات الأوائل في المملكة بدأت برنامجاً للتطبيق العملي موجهاً الى المتميزات من طالبات القانون.

كما قامت العزاز بدور بارز في تأسيس وقيادة منظمة "طموح" لدعم وتشجيع المهنيات الشابات في منطقة الخليج.

العزاز خطيبة منتظمة في المؤتمر السنوي للشؤون الدولية الذي تعقده جامعة كولورادو الاميركية وألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الالماني الشرق اوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.

وسبق استضافها مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو انغلاند الاميركية للحديث عن خبرتها في ندوة بعنوان "سعودية في مكتب الزاوية".

اثناء دراسة القانون كانت العزاز ممثلة عن السعودية في مبادرة الشراكة الاميركية الشرق أوسطية وشاركت لاحقاً في برنامج وزارة الخارجية الاميركية للزوار الأجانب عن المرأة السعودية في مهنة القانون، نالت لقب "صانعة الصفقات" لعام 2016 من "مجلة فاينانس مونثلي" في المملكة المتحدة.