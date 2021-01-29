شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 575 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، إصابة 575 شخص بفيروس كورونا، إلى جانب 11 وفاة، وأضافت الوزيرة أن قطاع غزة سجل 357 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتم إغلاق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الخميس وحتى مساء يوم الأربعاء القادم وذلك لمنع تفشي سلالة جديدة من الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 178000، تعافى منها 166961 وتوفي 2001.