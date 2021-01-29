مسؤول جزائري: الحصول على لقاح كورونا ليس سهلا وهناك حرب خفية في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن بركاني قوله "هدفنا الوصول الى المناعة الجماعية بتطعيم على الأقل 50 إلى 60 % من المواطنين".

وأضاف "وقتها نستطيع العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية ورفع الحجر نهائيا".

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وعن اللقاح، أوضح أن "الجزائر ستحصل اليوم على أولى الدفعات من بين 500 ألف جرعة".

وأشار بركاني إلى أنه

"لم يكن من السهل الحصول على هذه اللقاحات، في ظل ما يجري في العالم من حرب خفية بين الشركات، ونقص الكميات".

وتابع "سيكون هناك جسر جوي لطائرات خاصة مهيئة لوزارة الدفاع الوطني لاقتناء اللقاحات عبر دفعات من شركات صينية، وروسية وأسترازنيكا".

وأفاد بأنه "سيتم بدء حملة التطعيم اعتبارا من غد السبت من ولاية البليدة كإشارة رمزية كونها أول بؤرة انتشر فيها الوباء".

وتوقع بركاني إقبالا كبيرا للمواطنين على التطعيم الذي يستمر طوال عام 2021.

وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت أمس الخميس، أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تصل إلى البلاد اليوم الجمعة، على أن تبدأ عملية التطعيم ضد الفيروس يوم السبت.