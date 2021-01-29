إعلام: إسرائيل تعتزم طرح خطة لبناء مستوطنات جديدة على إدارة بايدن

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم اقتراح للإدارة الأمريكية الجديدة تتعلق بخطة جديدة بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تقوم على الاستمرار في دعم الجانب الأمريكي للبناء في المستوطنات، كما جرى في السنوات الأربع الماضية من حكم دونالد ترامب، والتي حالت دون حدوث أي احتكاكات بين الجانبين.

وأفادت الصحيفة بأن الخطة التي تم تنفيذها خلال حكم ترامب تعتمد على موافقة الإدارة الجديدة مسبقا على البناء الاستيطاني بشكل محدود وفي مناطق صغيرة، بما يضمن أن تتم هذه العملية بشكل هادئ ومناسب للجانبين، وأن يتم الحصول على موافقة أمريكية خاصة في حال تقرر بناء استيطاني موسع.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن تواجه الجانب الأمريكي بشأن هذه الخطة الاستيطانية، وتأمل الحصول على موافقة الرئيس جو بايدن على تلك الخطة، خاصة وأن بنيامين نتنياهو يرى أنه لا توجد قيود سياسية على البناء في مدينة القدس المحتلة، رغم تأكيد الصحيفة بأن أي بناء في المدينة كان يحصل على موافقة أمريكية، في البداية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، والذي شدد خلاله على أن إدارة بايدن تعارض أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب.