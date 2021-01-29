سلطان الجابر الرئيس التنفيذي الأول في الشرق الأوسط

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"الخليج 365" من دبي: صنفت وكالة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم الأعمال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة الإمارات على هذا الصعيد العالمي حتى الآن.

نقلة نوعية

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد 19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركًا أساسيًا ومهمًا للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

تصنيف بتكاتف الجميع

أضاف الجابر: "كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك والتي أظهرت التزامًا عاليًا ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولايزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه".