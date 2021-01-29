شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يدعو للتحقيق فى أحداث العنف بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون إلى التحقيق فى ملابسات أحداث العنف التى وقعت ليل أمس فى مدينة طرابلس، وشدد على ضرورة ملاحقة المتسببن فى الإضرار بالمبانى الحكومية والخدمية.

وعرض عون مع وزيرة الدفاع زينة عكر الأوضاع الأمنية فى البلاد عموما وفى طرابلس خصوصا بعد أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس وأدت إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية وأهلية.

ودعا عون خلال لقاء عكر للتحقيق في ملابسات ما جرى فى طرابلس، والتشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا فى صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكارا واسعا من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.

وأضرم محتجون مناهضون للحكومة، أمس في طرابلس شمال لبنان النار فى مبنى بلدية المدينة، وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إن "ما حصل فى مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة".