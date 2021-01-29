شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تجرى صيانة لكسوة الكعبة للحفاظ على رونق بيت الله الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من قيام العمال بصيانة كسوة الكعبة بحضور مسئولين من رئاسة الحرمين.

وقال فهد بن حضيض الجابري، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، إن هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.



صيانة كسوة الكعبة

وأشار مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة، إلى أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، تصل خبرات بعضهم إلى ٢٦ عاماً، وإن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.



العمال امام الكعبة



جانب من العمل

وتابع: "إن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بشد الثوب على الحلق والحبل خاصة بعد نزول الأمطار لأن الثوب يحتاج إلى شد، وصيانة ونظافة، مع عمل صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني".



اعمال صيانة كسوة الكعبة

وأكد فهد الجابري، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، أن جميع أعضاء الفريق الفني حريصين على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، باستبدال حوالى 150 متر مربع من الرخام في صحن المطاف والمكبرية بالمسجد الحرام، بهدف تكثيف جولات الصيانة الدورية بصحن المطاف والمسعى، وجميع أجزاء المسجد الحرام، من خلال القيام بمتابعة الرخام وترميمه أو استبدال الذى لم يعد صالحا للاستخدام.