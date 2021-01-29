شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا بالكويت بسبب حضورهم مناسبة اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 40 شخصاً بسبب حضورهم مناسبة اجتماعية فى الكويت، بينما شدد مسؤولون صحيون على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا، أشاروا إلى رصد اصابات بالفيروس نتيجة كثرة التجمعات والمخالطة غير المبررة أخيرا، ما أسهم في ارتفاع معدلات الاصابة ودخول حالات للعناية المركزة، خاصة لشريحة كبار السن، منوهين بأهمية الالتزام بالاشتراطات ورفع وتيرة التطعيمات لما لهما من دور كبير في خفض الاصابات محليا، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وبين المسؤولون الصحيون أن للتراخي في تطبيق الاشتراطات عواقب صحية خطرة على صحة الفرد والمخالطين له، سيما وان الفيروس قد لا تكون له اعراض واضحة على جسم المريض، ومن ثم يسبب نقل المرض للاخرين دون علمه، مستشهدين بما حدث قبل ايام، من إصابة أربعين شخصا إثر حضورهم إحدى المناسبات الاجتماعية، ومشيرين الى نقل بعضهم إلى العناية المركزة لاحقا بسبب مضاعفات كوفيد 19.