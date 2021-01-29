اخبار الخليج

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد السعودية اليوم من سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساء، بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، بحسب" واس".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا