شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد السعودية اليوم من سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساء، بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، بحسب" واس".