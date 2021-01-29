فلسطيني يمزج الرسم بالهندسة ويسعى للعالمية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - محمد بشارة ابن السابعة والعشرين ربيعا من محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، مغرم بالرسم بشتى أنواعه منذ صغره، بدأ مشواره في المدرسة بألوان الفحم والطباشير والمعدات البسيطة، وبعد دعم زملائه والمساندة من الأهل أخذ بشارة على عاتقه أن تكون الريشة هي صديقته طوال مشواره.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني محمد بشارة يمزج الرسم بالهندسة ويسعى للعالمية، محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، فلسطين 28 يناير 2021

استمر بشارة فترة طويلة يرسم بالرصاص، وعندما أتقنه انتقل للألوان الزيتية، وساعدته دراسته للهندسة في صقل موهبته لأنها تتمازج بالفن، فتركيب الألوان يعتمد على الكيمياء والفيزياء ويعتمد على حركة الأجسام وتكوين الشكل وطبيعة التوازن، يقول بشارة استطعت أن أجمع بين الهندسة ودراسة الفن التطبيقي وانتقلت من مرحلة الموهبة وصقلتها بالعلم والأسس الأكاديمية، وكنت سعيدا لأني أبحث عن شغفي.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني محمد بشارة يمزج الرسم بالهندسة ويسعى للعالمية، محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، فلسطين 28 يناير 2021

بشارة عمل على تكوين مجموعة شبابية اسمها "ريشة فنان" تتكون من ثلاثين شخصا قامت برسم أكثر من 50 جدارية في مختلف أنحاء الضفة الغربية منها على الجدار الفاصل، وجعل منها لوحات كبيرة تطالب بالحق الفلسطيني، وشارك بلوحاته في العديد من المعارض المحلية وقد نالت أعجاب من شاهدها.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني محمد بشارة يمزج الرسم بالهندسة ويسعى للعالمية، محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، فلسطين 28 يناير 2021

يطمح "بيكاسو فلسطين" كما يلقبونه أصدقائه بالوصول إلى العالمية، والمشاركة في معارض دولية، ويقول إن الفن بحاجة للفكر فإذا كان موجوداً زاد الإنتاج، ولأنّ أمنياتي تطلق العنان للإبداع خارج حدود الوطن، فطموحي أن تترك لوحاتٍي للفنّ ما لم يكن موجوداً.