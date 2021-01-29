محمد بن سلمان: نستهدف بأن تكون الرياض من أكبر اقتصادات المدن في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السيناتور ماتيو رينزي، "كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات، وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

مضيفا "الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم".

وتابع ""تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29% من المدن السعودية".

وأفاد: "البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة".

مضيفا "نستهدف أن يصل عدد سكان الرياض إلى 15 - 20 مليون نسمة في 2030".

هذا وكان رئيس الهيئة الملكية للعاصمة السعودية فهد الرشيد، قد صرح يوم أمس، أن المملكة تستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، وتتوقع جذب استثمارات مماثلة من القطاع الخاص.

وأضاف فهد الرشيد في مقابلة مع وكالة "رويترز": "الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) والهيئة الملكية للرياض تستثمر بالفعل نحو 220 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة".