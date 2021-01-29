رئيسا وزراء العراق والأردن يتفقان على تسريع إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء رئيسي وزراء البلدين، ونشرته وكالة الأنباء العراقية، فقد اتفق الجانبان على أن أهم تلك الخطوات هي تحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية، وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية والأردنية للصناعة وتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة للمدينة الاقتصادية المشتركة.

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وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد التقى أمس الخميس، في بغداد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مستهل زيارة يقوم بها الأخير إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى.

وقد انصبت مباحثات رئيسي وزراء البلدين على العمل لتيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية.

كما اتفق الجانبان على استثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين الشقيقين، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية (الأدوية واللقاحات البيطرية، المبيدات الزراعية، الملابس، الصناعات الكيماوية والأسمدة) من خلال التدريب والاستثمار وتوريد المواد الخام والسلع نصف المصنعة واعادة تأهيل المصانع

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام آخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة، والاتفاق على المضي قدماً بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 300 كم يربط بين محطة تحويل الريشة (الجانب الأردني) مع محطة تحويل القائم (الجانب العراقي) .

وفي مجال النقل تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري المشتركة وتكليفها بإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل/ الكرامة بهدف تسهيل الإجراءات على التبادل التجاري، وكذلك عقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي خلال هذا العام لتحديث المذكرة التنفيذية الموقعة بين البلدين لغاية زيادة عدد الرحلات اليومية وإضافة رحلة شحن على مقطع عمان/ النجف وبالعكس، ورحلتين شحن على عمان/ السليمانية وبالعكس.