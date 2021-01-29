بريطانيا تحظر دخول المسافرين إليها من الإمارات والأخيرة ترد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، عبر حسابه في "تويتر"، إنه

"اعتبارًا من الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني، الساعة 1 ظهرًا، سنقوم بتمديد حظر السفر الخاص بنا، مع إضافة كل منالإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى القائمة الحمراء للمملكة المتحدة".

وأوضح الوزير أن "هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا في هذه البلدان أو عبروا من خلالها سيتم رفض دخولهم، باستثناء البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الثالثة الذين لديهم حقوق إقامة، الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل".

وأكد أنه "يجب على المسافرين إلى بريطانيا الحصول على شهادة تؤكد أن اختبارهم سلبي لفيروس كورونا، واستكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل وصولهم أو قد يواجهون غرامة 500 جنيه إسترليني عن كل فرد".

كما أكدت السفارة البريطانية في الإمارات القرار، قائلة إنه "سيتم فرض حظر سفر" بين البلدين، مُضيفة: "لن تتمكن من السفر مباشرة إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة بعد هذا الوقت".

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بدروها، قالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة، إن بلادها اطلعت على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات.

وأضافت أن "الإمارات ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وأكدت أن "الإمارات مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم". بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت أن "حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار PCR، حيث سجلت دولة الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم".

أما بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، أفادت العتيبة بأن "الإمارات ستقوم بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أي رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة".