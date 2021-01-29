شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقدم اعتذاراً لدولة الإمارات عن تصريحات مسئولة بوزارة الصحة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت دولة إسرائيل اعتذارا لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد19 في إسرائيل، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن إسرائيل قدمت اعتذاراً لدولة الإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الاسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد-19 في إسرائيل".