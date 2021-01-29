شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وضباب فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح فى السعودية وسقوط أمطار وفى الامارات يسود الطقس ضباب، وفى البحرين سيكون غائما جزئيا خلال النهار مع تصاعد الاتربة، وفى الكويت العظمى 28 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضاً فى درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدى الى شبه انعدام فى مدى الرؤية الافقية على منطقتى الجوف والحدود الشمالية ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى وشمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصفالجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يسود الطقس ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً صباحاً، يصبح صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية- جنوبية شرقية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س .

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ومتوسطا أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثانى عند 03:23 والجزر الأول عند الساعة 20:34 والجزر الثانى عند الساعة 07:12 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 23:07 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثانى عند الساعة 05:02 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 28 15 85 30 دبــى 28 16 65 25 الشارقة 29 13 70 25 عجمان 28 16 80 30 أم القيوين 28 12 80 30 رأس الخيمة 27 14 70 25 الفجيرة 26 16 70 25 العين 29 14 70 20 ليوا 28 13 90 25 الرويس 27 12 90 30 السلع 27 11 90 35 دلما 26 16 90 45 طنب الكبرى 25 15 80 35 طنب الصغرى 25 15 80 35 أبو موسى 25 15 80 35 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون ضباب فى بعض المناطق فى البداية، ويتحول إلى دافئ وغائم جزئيا خلال النهار مع تصاعد الاتربة خلال الليل.

الرياح: جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا وتزداد سرعتها لتصل من 20 إلى 25 عقدة خلال الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدنى الرؤية الأفقية فى البداية ورياح قوية السرعة خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل إلى 6 أقدام خلال الليل.

درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 100% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 28 °ﻡ

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار .