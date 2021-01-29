شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتونس تبحثان دعم العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع السفير الجديد للمملكة العربية السعودية لدى تونس، العزيز بن على الصقر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية، أثناء استقبال المشيشى بقصر الحكومة بالقصبة، للسفير الجديد.

وأضاف البيان أن السفير السعودى أبلغ رئيس الحكومة التونسية تحيات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن سعادته بالعمل فى تونس، التى تجمع شعبها والشعب السعودى علاقة متينة.