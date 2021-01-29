شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 251 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ6 .106 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 251 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال الناطق الجزائرى - فى مؤتمره الصحفى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و610 إصابات، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2881 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفا و745 حالة ، بعد شفاء 207 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.