شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان ومحمد بن زايد استعرضا، خلال اتصال هاتفي بينهما، مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد والقيادة الاماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات، متمنيا لدولة الامارات وشعبها المزيد من التقدم والسلام والاستقرار.