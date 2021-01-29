لبنان... محتجون يضرمون النار داخل مبنى بلدية طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب وهي تتصاعد فوق المبنى، بعد تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع شمالي لبنان.

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من جانبه، أكد سعد الحريري، أن ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى.

وتشهد مدينة طرابلس لليوم الرابع على التوالي، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية، وذلك احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الصعب واعتراضاً على قرار إقفال البلاد.

ويحاول المحتجون الدخول إلى حرم السرايا وقاموا برمي قنابل المولوتوف على القوى الأمنية، بالمقابل ردت القوى الأمنية​ على المحتجين بإطلاق كثيف للرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.