شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: ما حدث بطرابلس جريمة منظمة لإحراق المؤسسات واحتلال الشوارع بالفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن استيائه الشديد مما حدث في مدينة طرابلس مؤخرا، قائلا: "ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسئوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى. الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش".

وأضاف سعد الحريري، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها.. أننا نقف الى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم؛ لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجا على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟". وتابع: "هناك مسئولية يتحملها من تقع عليه المسئولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على أبناء طرابلس والعودة إلى نغمة قندهار. إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف الى المدينة، فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة أن تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان"، مختتما حديثه قائلا: "طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله.. وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف".



وفي وقت سابق، اشعل متظاهرون لبنانيون النيران أمام إحدى البوابات المؤدية إلى سرايا طرابلس. فيما انتشر الجيش اللبنانى فى محيط السرايا، وكان الجيش اللبنانى قد نفذ عملية انتشار واسعة داخل مدينة طرابلس (شمالي لبنان) مستعينا بأعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة من أجل العمل على ضبط الوضع المحتدم وإيقاف الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ودخلت تشكيلات من القوات المسلحة اللبنانية إلى ساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) والتي تمثل مركز التظاهرات في مدينة طرابلس، وقامت بغلق المداخل والمخارج والشوارع الرئيسية باستخدام الآليات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى توقف المواجهات بين قوى الأمن والمتجمهرين.

وفرض الجيش سيطرته على ساحة النور والشوارع الرئيسية بالمدينة وسط قبول ملحوظ لدى المتظاهرين، ودون أن تقع أية اشتباكات بين قواته مع المتظاهرين المتواجدين، وامتلأت شوارع المدينة الملقبة بعاصمة الشمال اللبناني بالحجارة وآثار الحرائق والاشتباكات والزجاج المتناثر والأخشاب والإطارات المطاطية المحترقة جراء المواجهات التي استمرت لساعات طويلة.