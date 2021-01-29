القوات اليمنية المشتركة: قتلى من "الحوثيين" في انفجار ألغام شرقي الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - uالقاهرة - سبوتنيك. وأضافت ألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن "شبكة ألغام زرعها الحوثيون قرب مواقعهم في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، انفجرت في عناصر تابعة لهم، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وجرح آخرين".

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وأشارت إلى "إحباط تحركات للحوثيين ومحاولة استحداث تحصينات قرب خطوط التماس في قطاعي شارع صنعاء وكيلو 16 شرقي الحديدة، باستهداف مدفعي حقق إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات اليمنية المشتركة، إسقاط طائرة استطلاعية مُسيرة لجماعة الحوثيين خلال تحليقها شرقي مديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة.

واتهمت جماعة الحوثيين، مساء اليوم، التحالف العربي بـ "تنفيذ 13 غارة بطيران تجسسي على مناطق الفَازة والجَبلية والجَاح ومديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.